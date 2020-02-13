Пьяный иностранец с ножом в столичном ТРЦ оказался парикмахером

Решается вопрос о его выдворении из страны.

В ТРЦ "MEGA Silk Way", где нетрезвый мужчина пытался ранить себя ножом, прокомментировали инцидент, передает zakon.kz со ссылкой на Елорда Инфо.

35-летний гражданин Турции оказался бывшим сотрудником салона красоты "Viva".

12 февраля в 18:22 часов в пункт центрального наблюдения (ПЦН) торгово-развлекательного центра MEGA Silk Way поступило сообщение от сотрудника внутреннего контроля службы безопасности ТРЦ о том, что в салоне красоты Viva замечен агрессивно настроенный мужчина в нетрезвом состоянии, предпринявший попытку нанести себе раны кухонным ножом. Им оказался бывший сотрудник салона красоты Viva Сахин Ерсин гражданин Турции, 1985 г.р. — сообщили в пресс-службе ТРЦ.

Сотрудники группы быстрого реагирования службы безопасности ТРЦ обезвредили и задержали нарушителя. Далее нарушителя передали прибывшему наряду полиции УП района "Есиль".

Ранее в сети появилось видео, где мужчина в ТРЦ Нур-Султана пытался ранить себя ножом. Сейчас он привлечен к ответственности в соответствии с законодательством РК. Решается вопрос о его выдворении из страны.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!