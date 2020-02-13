Скончалась супруга государственного деятеля Алихана Тойбаева
Похороны Чадаевой состоятся 15 февраля.
Фото : regnum.ru13 февраля 2020, 15:28
На 73 году жизни скончалась супруга известного государственного и общественного деятеля Алихана Тойбаева - Нуржамал Чадаева, передает zakon.kz.
Нуржамал Чадаева родилась 2 февраля 1947 года в городе Талгар. После окончания средней школы имени Сакена Сейфуллина, поступила на филологический факультет Женского педагогического института. Затем весь ее трудовой и жизненный путь был неразрывно связан с педагогической деятельностью, которой она отдала не один десяток лет. В разные годы Чадаева проработала в школах сел Нарынкол, Жанаталап, Горный садовод, а также в городе Талгар.
За 39 лет совместной жизни вместе с супругом Алиханом Абдыхановичем вырастили и воспитали четверых детей.
Похороны Нуржамал Чадаевой состоятся в Талгарском районе, село Туганбай 15 февраля в 11.00 часов.
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