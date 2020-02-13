Автомойки Алматы сливают воду с химикатами: попадет ли она в реку

Весь процесс такой: вода из канализации проходит полную механическую, биологическую очистку, далее в безопасном виде она отводится в специальный накопитель Сорбулак.

Член Общественного совета Алматы, президент Национальной ассоциации кооперативов и других форм экономических сообществ РК Казыбек Шайх на заседании заявил о том, что алматинские автомойки сливают в канализацию неочищенную от вредных химикатов воду, которая потом может попасть в реки. В Алматы су объяснили, куда девается вода из канализации и заявили, что в Алматы отходы в реки никто не сбрасывает, передает zakon.kz.

Казыбек Шайх заявил, что нужно усилить очистные сооружения.

Эти химические соединения, которыми моют машины, они не расщепляются в этих отстойниках. Это надо применять специальные методы бактериологического расщепления или водоросли специальные высаживать. Без этого это не делается. Может быть, мы от Общественного совета выйдем с инициативой (…) понятно, что нельзя повышать тарифы, нагрузку за формирование экосистемы возлагать на жителей Алматы, но я думаю, надо предусмотреть средства из бюджета для Алматы су, чтобы они могли внедрять систему предварительной очистки воды, чтобы к нам в реку не сливался весь этот мусор, - заявил Казыбек Шайх.

Он добавил, что есть требование о том, при открытии автомоек нужно создавать систему замкнутого цикла циркуляции воды и фильтрации, но это не выполняется.

Мы порядка 50 автомоек объехали, нашли эту систему у нуля количества автомоек. Нам сказали, что теоретически где-то есть автомойки, которые эту систему поставили, но по факту ее нет, - констатировал он.

Также член ОС обвинил рестораны и кафе в отсутствии системы жироуловителей. Из-за этого Алматы су, по его словам, приходится проводить многочисленные очистки канализационных труб от засоров, нагрузка ложится на жителей.

В Алматы су заявили, что за последние 15 лет ни одного литра из канализационных стоков в реку никогда не сливалось.

Весь процесс такой: вода из канализации проходит полную механическую, биологическую очистку, далее в безопасном виде она отводится в специальный накопитель Сорбулак. И дальше эта вода из Сорбулака используется для полива технических культур, то есть, только для кормовых культур для животных, ни в коем случае не для овощей или фруктов. Также, если мы условно берем 100 кубических метров воды, то 98 возвращаем в природу — все по аналогии с круговоротом воды в природе. Поэтому о дефиците воды речи быть не может, - сказал официальный представитель Алматы су Серик Шагиров.

Заместитель генерального директора Алматы су по экономике и финансам Каиргали Беккали добавил, что недавно был проведен рейд и проблема по автомойкам существует.

По поводу моек, действительно, есть такая проблема, вы абсолютно правы. Мы в январе обошли более 300 моек, бань, саун, нашли очень много нарушений. Мы видим, что нет соответствующих очистных сооружений, в том числе по мойкам, но также в нашу компетенцию как Горводоканала, не входит требования с них наличия этого. Мы подаем воду, качественную, безопасную, а дальше уже все. Мы готовы предоставить информацию общественности, уполномоченным органам, - заверил он.

Что касается ресторанов, то по данным Алматы су, жироуловители в них установлены.

Если бы они их не имели, то у нас бы тогда были бы проблемы. Где-то недобросовестные- да, есть, а вот по оборотному водоснабжению- вопрос не к нам, - добавил Серик Шагиров.

Альберт Ахметов

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