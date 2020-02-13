Когда не нужно идти в ЦОН: Минюстом оптимизирован ряд госуслуг

Кроме того введен экстерриториальный принцип всех видов регистрации актов гражданского состояния.

Благодаря оптимизации ряда государственных слуг, казахстанцам теперь не нужно обращаться в ЦОНы и регистрирующие органы (РАГС) за получением ряда госуслуг по линии органов юстиции, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции, данная оптимизация стала возможна благодаря принятым поправкам в соответствии с Законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг".

Так, исключены некоторые виды регистрации актов гражданского состояния в связи с их автоматизацией:

- вместо 2-х свидетельств: свидетельства об усыновлении или об установлении отцовства и рождении, регистрирующим органом будет выдаваться только одно свидетельство о рождении ребенка, которое будет содержать персональные данные ребенка и данные о его родителях. Ранее родители при утере или порче этих свидетельств обращались за повторным получением.

- нет необходимости регистрировать решение суда о расторжение брака, то есть не нужно обращаться в РАГС для получения свидетельства. Теперь сведения из судов после расторжения брака, будут автоматически поступать в базы органов юстиции.

Благодаря этим новшествам в среднем около 100 тысячам гражданам не придется обращаться в филиалы Госкорпорации или в регистрирующие органы за получением данных услуг. К примеру, за последние три года зарегистрировано таких актов более трехсот тысяч, в среднем в год регистрируется около ста тысяч актов, – пояснили в пресс-службе ведомства.

Исключена необходимость предоставления гражданами документов, которые регистрирующий орган может получить из информационных систем государственных органов:

- при регистрации рождения не нужно в бумажном виде представлять медицинские свидетельства и свидетельство о заключении брака (если родители в браке);

- при вынесении решения суда об установлении отцовства, усыновлении, восстановлении, аннулировании или внесения изменений в актовые записи не нужно в бумажном виде представлять решение суда.

К примеру, если родился ребенок, то раньше нужно было предъявлять в органы РАГС соответствующие медицинские свидетельства или решение суда о юридическом факте рождения. Теперь, эти документы приносить ненужно. Эти данные берутся из систем других госорганов, –дополнили в пресс-службе Минюста.

Также, для максимального удобства граждан, введен экстерриториальный принцип всех видов регистрации актов гражданского состояния:

- регистрацию рождения можно произвести в любом органе РАГС, вне зависимости от места рождения или регистрации родителей;

- регистрацию перемены Ф.И.О. можно произвести в любом органе РАГС, вне зависимости от места регистрации заявителя;

- регистрацию смерти можно произвести в любом органе РАГС, вне зависимости от места смерти умершего или его места регистрации.

Получать повторные свидетельства и справки можно в любом органе РАГС, вне зависимости от места рождения, регистрация акта или места жительства гражданина.

Все вышеуказанные нововведения позволят перевести в цифровой формат процесс оказания государственных услуг и сократить временые и финансовые затраты граждан, – подытожили в пресс-службе ведомства.

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