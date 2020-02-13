"Гудбай, мой бай 2": о семейных ценностях сквозь юмор 

Семейные проблемы никогда не заканчиваются, ведь брак - это долгий разговор прерываемый спорами.

С 20 февраля кинотеатры всей страны начнут показ мелодрамотической семейной комедии "Гудбай, мой бай 2", сообщает zakon.kz.

Продюсерами фильма вновь выступили Даут Шайхисламов и Сабит Рахимбаев.

Отметим, что первая часть фильма была выбрана народным голосованием, как "Лучший отечественный фильм" 2018 года.

Семейные проблемы никогда не заканчиваются, ведь брак - это долгий разговор прерываемый спорами. Айжан хочет второго ребёнка, но Ермек боится, что не в состоянии обеспечить пополнение. Бахыт и Айбын - родители троих прекрасных девочек, но отец не теряет надежды обрести сына. Вага и Наташа решили переехать в Америку, однако Вага не хочет оставлять друзей и близких. И только у Тимура и Сабины, идеальные семейные отношения, но это только на первый взгляд. Смогут ли они решить свои семейные проблемы или женам, вновь придется сказать – "Гудбай, мой бай"?, - говорится в анонсе к фильму.

В фильме снимались Сабит Рахимбаев, Даут Шайхисламов, Азим Саидбаев, Нурдалует Шертим, Дарига Бадыкова, Сабина Саякова, Нургуль Алпысбаева, Наталья Валькова. И любимые всеми Аминка Витаминка (Амина Малгаждар) и две её очаровательные сестрёнки.

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