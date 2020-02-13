Срочную службу в Казахстане проходят около 40 солдат-дунган

Главными критериями отбора являются не национальная принадлежность, а здоровье, физические данные.

В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали информацию об уклонении дунган от прохождения срочной службы, передает zakon.kz.

По словам полковника Кузнецова Сергея Геннадьевича заместителя начальника Департамента организационно- мобилизационной работы генерального штаба ВС РК, подобная информация является недостоверной.

Касательно информации в социальных сетях о якобы уклонении дунган от прохождения срочной службы: информация является недостоверной. В Казахстане срочную службу проходят около 40 солдат дунганской национальности, - отметил он.

Кроме этого, всего в 2019 году было призвано более 30 тысяч солдат, в том числе казахи, русские, татары, немцы, украинцы, уйгуры, узбеки и другие национальности.

Хотелось бы отметить, что главными критериями отбора являются не национальная принадлежность, а здоровье, физические данные, психологическая и моральная устойчивость, личные качества призывника, - уточнил Кузнецов.

12 февраля Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан подписал ежегодный указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу".

В 2020 году запланировано призвать более 34 тысяч призывников. После распределения они пройдут службу в Вооруженных Силах, Пограничной службе КНБ, в Национальной гвардии и Службе госохраны.

Основная задача призыва - укомплектовать войска физически здоровой и морально подготовленной молодежью, имеющей соответствующее образование, специальности.

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