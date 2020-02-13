Новый вид эндопротезирования будут делать в Алматы в рамках ОСМС

Риски осложнений минимальны при использовании новых современных протезов.

Система Обязательного социального медицинского страхования позволяет застрахованным казахстанцам лечиться бесплатно. Причем, отечественные медики с каждым годом предлагают новые современные виды операций и медицинских услуг, за которыми раньше приходилось ездить за границу. Городская клиническая больница №7 Алматы в рамках ОСМС впервые внедряет в хирургическую практику проведение эндопротезирования плечевого сустава с применением высококачественных и сертифицированных в РК материалов медицинской техники и изделий медназначения ​ от известного европейского производителя, передает zakon.kz.

Полная замена плечевого сустава применяется для восстановления подвижности поврежденного плеча как последствия остеоартрита или травмы плеча. Данный вид современной хирургии характеризуется относительно быстрым восстановлением после операции и приводит к улучшению качества жизни пациентов.

Мастер-класс для казахстанских хирургов провели профессора из Франции и России.

Нами запланировано совместно с нашими гостями из Франции провести ряд современных операций, связанных с патологией плечевого и тазобедренного суставов. Что касается плечевого сустава, это редкостное вмешательство, инновация, эти операции улучшают качество жизни, после травм, заболеваний, позволяют пациенту быстро вернуться в строй. Уйма преимуществ. Протезирование тазобедренного сустава нами уже производится, наши гости хотят обучить нашим специалистов новым доступам малоинвазивных доступов с использованием современных имплантов, которые позволяют в кратчайшие сроки пациенту встать на ноги. Эти протезы зарекомендовали себя в Европе, мы планируем тоже внедрить у себя это, - рассказал заведующий отделением политравмы ГКБ 7 Алматы Рамазан Аскеров.

Специалист по эндопротезированию суставов, ортопед, хирург, доктор Патрик Виале (Patrick Viale) из французской клиники Guillaume de Varye Saint-Doulchard рассказал, что приехал в Алматы, чтобы помочь внедрить новый для наших врачей метод эндопротезирования для пациентов с высоким риском вывихов после операции – пожилых и людей с измененной анатомией.

Наиболее важная черта этого типа протезов- увеличение срока эксплуатации протезов, исключение необходимости повторных оперативных вмешательств. Одна из задач- увеличить объем движений, подвижность сустава, нарастить за пределами обычного протеза и позволить пациентам совершать больше активности. Этот протез показан для активных людей старше 60 лет, исключительно для определенной категории людей с определенными диагнозами. Также для людей с риском вывихов и у кого существенно ограничена подвижность в суставе, - рассказал французский профессор.

Эндопротез изобретен в 1974 году, в начале 80-х приобрел популярность, широко применяться стал с начала 2000-х, претерпел изменения, сейчас чашка изготавливается из нержавеющей стали, сверху напыление из пористого титана. Это исключает его износ.

После установки протеза полное восстановление занимает 3 месяца, а нагружать ногу или плечевой сустав могут сразу, например, в день операции ходить без дополнительной опоры не требуется уже вечером. Человек может себя обслуживать, чтобы при любых движениях вывихов не наступало.

Во время мастер-класса врачи прооперировали двух человек. Молодому человеку, который ранее был оперирован по поводу травмы плечевого сустава, сделали эндопротезирование плечевого сустава.

Вторая пациентка- возрастная, 70 лет, с тяжелым артрозом тазобедренного сустава. Ей провели эндопротезирование тазобедренного сустава протезом с двойной лабильностью.

Риски осложнений минимальны при использовании этих протезов.

Это все у нас внедряется, такие операции будем делать сами для застрахованных в рамках ОСМС. Данный мастер-класс- это совместная инициатива, у нас имеются определенные договоренности. По замене тазобедренного сустава у нас в клинике в двух отделения проводится более 400 операций. Плечо впервые внедряется в нашей клинике. Пациентов очень много, которые нуждаются в такой операции, - добавил Аскеров.

Добавим, что в ГКБ 7 Алматы очень большой спектр услуг, который входит в пакет ОСМС, в том числе реконструктивные операции.

Альберт Ахметов

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