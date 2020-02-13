Абай в новом формате. Как в Прииртышье отмечают 175-летие великого поэта

24 января был дан старт празднованию юбилея Абая в Павлодаре.

Подборку пяти новых явлений в праздновании юбилея Абая в Павлодаркой области публикует ИА Pavlodarnews.kz.

Результаты мониторинга агентству предоставило региональное управление культуры, развития языков и архивного дела.

В этом году госорганы и общественные организации проводят мероприятия, акции и флешмобы, посвященные 175-летию Абая Кунанбаева, - говорит глава ведомства Ернур Дауенов. - Мы решили выяснить, как и где эту дату отмечают наиболее оригинально - в новом формате. В мониторинге учитывалась периодичность, с которой проводились эти мероприятия, а также массовость и охват всех слоев населения.

Явление первое - Выставка среди выставки

Первой гастрольной точкой семейского мемориального музея имени Абая стало Павлодарское Прииртышье. Буквально на второй день после старта юбилея в столице Казахстана в Павлодаре открылась выставка в новом мультимединой музее "Ертіс". Жители региона смогли увидеть не только экспозицию "Ұлы Абай мұрасы" из Семея, но и познакомиться с совершенно новым мультимедийным музеем, который открылся в декабре 2019 года. На выставке представлены инсталляции кабинета Абая Кунанбаева, редкие артефакты из фондов музея, исторические документы и фотографии. Личность и наследие Абая всегда актуальны. Даже в век высоких технологий.

Явление второе - Малокомплектная школа собрала все большие СОШ района

В школе имени Абая одноименного села в Железинском районе учится всего восемь детей. Это одна из самых маленьских школ Павлодарской области. Учителя и дети решили пригласить в гости весь район.

3 февраля состоялись 21 районные Абаевские чтения. Всего на конкурс было подано около 100 заявок, но по итогам отбора в интеллектуальных состязаниях приняли участие 30 школьников района. Таким образом, одна маленькая сельская школа стала примером для учреждений образования всего региона. Теперь Абаевские чтения планируют проводить во всех районах и городах Павлодарской области.

Явление третье - Выезды республиканских и областных творческих коллективов по селам региона

29 января в области развернулся проект "Абай әлемі", в рамках которого прошла лекция-концерт известного абаеведа Ыкыласа Ожай с жителями районов Аққулы, Актогайского, Иртышского и Майского районов, а также Павлодара и Аксу. В течение года в регионе запланированы встречи лучших абаеведов с жителями Прииртышья.

7 февраля стартовали гастроли областного казахского музыкально-драматического театра имени Жусупбека Аймауытова по селам Павлодарской области. Тур начался с села Караоба Актогайского района, где сельчане посмотрели спектакль Бердибека Сокпакбаева "Путешествие в детство". Выезды будут проходить в течение года по отдаленным селам разных городов и районов.Также с концертами по области отправятся творческие коллективы областной филармонии имени Исы Байзакова.

Также 7 февраля состоялось открытие года Абая в Экибастузе. В детской музыкальной школе прошла театрализованная концертная программа "Абай мұрасы".

Явление четвертое - Литературный ринг по роману "Абай жолы"

28 января в областной универсальной научно библиотеке имени С.Торайгырова состоялся литературный ринг среди учителей казахского языка и литературы школ региона. Мероприятие прошло в рамках республиканской акции "Одна страна - одна книга" и направлено на знакомство с нравственной жизнью, пропагандой мудрости, духовного наследия великого Абая - главного персонажа романа-эпопеи "Путь Абая" Мухтара Ауэзова. Задания каждого раунда конкурса касались отдельно взятой главы, персонажей и ситуации из романа.

С 10 февраля в областном центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности "Шаңырақ" запущен проект "Дана Абайы дара Абайы қазақтың", в рамках которого в учреждениях региона проходят концерты-викторины.

Явление пятое - Библиотечный бум в честь юбилея Абая

В библиотеках Павлодарской области решили по-особенному подойти к празднованию юбилея Абая. 175-летие великого поэта празднуют параллельно во всех библиотеках Прииртышья, включая сельские. Например, в январе прошел Единый день Абая в 185 библиотеках Павлодарской области.

29 января во всех библиотеках области провели "Единый день поэта", в рамках которого состоялись 186 различных разноформатных мероприятий: книжные выставки, литературные часы, литературные вечера, поэтические часы и встречи с абаеведами.

24 января был дан старт празднованию юбилея Абая в Павлодаре. В центральной городской библиотеке состоялся круглый стол "Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан" и праздничный концерт "Абай дара тұлға, дана тұлға" в культурно-досуговом центре имени К. Абусеитова.

В городской библиотеке состоялся вечер поэзии и музыки "Абай кеші", а в отделе детской литературы прошел литературный час "Абай мұрасы – халыққазынасы". Мероприятие прошло в рамках акции "Единый День Абая". Напомним, 25 января творческие коллективы Павлодара удивили посетителей торгово-развлекательного центра "Batyr mall" коллективным исполнением песни Абая "Көзімнің қарасы".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!