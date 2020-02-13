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Руководитель отдела районного акимата ЗКО пострадал в ДТП

На объезде машина слетела в арык.

Фото : 24tv.ua13 февраля 2020, 17:51

Мужчину санавиацией доставили в областную многопрофильную больницу, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

По словам очевидцев, ДТП произошло 10 февраля на автодороге между поселками Жанибек и Сайхин.

Служебная автомашина "Газель", которая принадлежит акимату Бокейординского района перевернулась на трассе. Говорят, есть пострадавшие, среди которых руководитель отдела внутренней политики Ажгалиев. "Газель" была куплена в конце 2019 года, - сообщил очевидец.

Аким Бокейординского района Нурлан Рахимжанов сообщил, что служебная машина не перевернулась, а на объездной дороге слетела в арык. Машина принадлежит районному отделу туризма.

У нас ведется строительство дорог, поэтому во многих местах приходится объезжать. Именно на объезде машина слетела в арык. Пострадал один человек, - рассказал глава района.

В управлении здравоохранения сообщили, что пострадавший в аварии руководитель отдела внутренней политики санавиацией был доставлен в областную многопрофильную больницу, уточнив при этом, что он не был помещен в реанимацию.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что 10 февраля в 21.30 на 9 километре автодороги Онеге-Бисен водитель "Газели" не справился с рулевым управлением и съехал с дороги в канал.

В результате ДТП пассажир 1983 года рождения был доставлен в ЦРБ. Начато досудебное расследование по части 1 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - пояснили в полиции.


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