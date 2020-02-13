Исключенный из сборной за пьянство биатлонист поведал свою версию событий

Его исключили на четыре года из команды.

Исключенный из сборной Казахстана по биатлону Антон Пантов опроверг обвинения в нарушении дисциплинарного и спортивного режима на сборах в Австрии, передает zakon.kz.

10 февраля Пантова, Владислава Витенко, Романа Еремина и Тимура Куца исключили из сборной Казахстана и отстранили от всех международных и национальных соревнований за нарушение режима на сборах в Австрии. Согласно рапорту тренера сборной Максата Шаранова, спортсмены употребляли спиртное. Тренер прикрепил письмо хозяйки отеля, которая жаловалась, что биатлонисты "обрыгали номер", повредили имущество, также она указала на пустые бутылки, которыми был завален номер.

- Обвинение в наш адрес построено на словах хозяйки отеля. Честно говоря, она сразу произвела впечатление немного нервозной женщины. У нас не убирались в номерах, было грязно изначально. Ночью стало плохо, и меня вырвало. Утром, когда мы спросили, как можно прибраться, возможно, нас или мы неправильно друг друга поняли, - цитирует Пантова Sputnik Казахстан.

Спортсмен указал, что в их номерах никто не убирался.

- Пришли убираться сотрудники отеля. Потом хозяйка гостиницы написала, что в нашем номере была вечеринка. Хотя ничего такого близко не было. Я был готов и хотел убрать за собой сам. Еще раз подчеркну, до этого у нас в номерах никто не убирался. Потом уже в рапорте главного тренера Максима Шаранова, которого не было на сборах в тот момент, появилась "куча бутылок". Кто-то из команды это якобы подтвердил. В результате нас отправили домой, - добавил он.

По словам Пантова, при вынесении решения, доводы биатлонистов не учитывали.

- Был разговор с тренером. Он сказал: "Пишите объяснительные". Мы их написали, но при принятии по нам решения их никто не учитывал. Позже, уже на заседании (дисциплинарной комиссии), нам не дали высказаться. На все наши аргументы говорили: "Вы все врете". Ну и потом просто было вынесено решение, о котором и говорится в их пресс-релизе... Никто не предоставил возможность сдать анализы на наличие алкоголя. Об этом, к сожалению, даже не было речи, - поведал биатлонист.

Спортсмены получили дисквалификацию: Пантов – на 4 года, Витенко – на 1 год, Куц – на 1 год, Еремин – на 1 год.

- Мы так и не получили на руки решение федерации. Как только получу официальные документы, буду думать, что можно сделать. О смене гражданства или возможности выступать за другую страну речь сейчас не идет, - сказал Пантов.

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