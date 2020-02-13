Третья посылка взорвалась за сутки в Нидерландах

Пострадал один человек.

В Амстердаме на одном из предприятий взорвалась посылка, предположительно с бомбой, сообщает zakon.kz со ссылкой на nu.nl.

От взрыва пострадал один человек. Это уже третий случай взрыва посылки за последние сутки. 12 февраля взорвались посылки в Амстердаме и Керкраде, пострадавших не было.

Как сообщила нидерландская полиция, отправитель оставил письмо с угрозами и требованиями оплаты биткоинами, чтобы прекратить взрывы.

Еще одну "посылку" удалось обезвредить в почтовом отделении.

В настоящий момент зафиксировано получение 11 писем с бомбами, при этом не указывается, за какой промежуток времени.

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