Токаев поручил жестко пресекать провокации

Поручение было дано в связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области.

Глава государства провел совещание по вопросам информационной безопасности, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

На совещании с руководителями ведомств и правоохранительных органов были рассмотрены вопросы профилактической и информационной работы в связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области.

Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам принять комплекс мер по недопущению подобных событий в будущем.

Президент Казахстана потребовал усилить работу в информационном пространстве, жестко пресекая любые попытки распространения ложной информации и провокаций.

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