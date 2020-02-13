Токаев поручил жестко пресекать провокации
Поручение было дано в связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области.
Фото : Акорда13 февраля 2020, 18:59
Глава государства провел совещание по вопросам информационной безопасности, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
На совещании с руководителями ведомств и правоохранительных органов были рассмотрены вопросы профилактической и информационной работы в связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области.
Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам принять комплекс мер по недопущению подобных событий в будущем.
Президент Казахстана потребовал усилить работу в информационном пространстве, жестко пресекая любые попытки распространения ложной информации и провокаций.
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