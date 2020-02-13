Турция направляет войска в Идлиб

Анкара применит силу в сирийской провинции против нарушителей перемирия, в том числе "против радикалов", заявил министр национальной обороны.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара направляет войска в сирийский Идлиб для осуществления контроля над этим регионом, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы направляем дополнительные войска в Идлиб, чтобы поддерживать режим прекращения огня и контролировать регион. Мы будем использовать военную силу против тех, кто нарушает режим прекращения огня, в том числе против радикалов, - сказал министр.

По словам Акара, наблюдательные посты Турции (в Идлибе) продолжат играть важную роль для обеспечения контроля над ситуацией.

Целью усиления нашего присутствия в Идлибе является поддержание постоянного режима прекращения огня, - подчеркнул он.

На протяжении последних десяти дней Анкара ежедневно направляет воинские контингенты как к турецко-сирийской границе, так и в саму провинцию Идлиб в Сирии. По прогнозам региональных экспертов, за минувшие дни было передислоцировано беспрецедентное количество единиц военной техники.

Турция предпринимает эти действия в связи с обострением ситуации в Идлибе, которое произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб. 7 февраля турецкая газета Milliyet ​​​​​сообщила со ссылкой на военный источник, что три турецких наблюдательных пункта из 12 располагаются на территориях, подконтрольных Дамаску.

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