В Нур-Султане и четырех областях закрыты трассы

Комитет по ЧС МВД рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, SMS-оповещением.

В Комитете по ЧС МВД РК предоставили актуальную информацию о закрытии движения на автодорогах республиканского значения, передает zakon.kz.

Так, в Нур-Султане в связи с ухудшением погодных условий (метель, гололед, ограничение видимости) закрыто движение для всех видов автотранспорта в четырех направлениях: "Нур-Султан-Щучинск", "Нур-Султан-Караганды" "Нур-Султан-Атбасар", "Нур-Султан-Павлодар".

В Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на четырех участках автодороги значения: "Алматы - Екатеринбург" (г.Нур-Султан-г.Темиртау, 1291-1426 км), "Нур-Султан-Петропавловск" (г.Нур-Султан-г.Щучинск, 18-231 км), "Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты" (г.Нур-Султан-гр.Павлодарской обл., 16-205 км), "Екатеринбург-Алматы" (г.Атбасар-г.Нур-Султан,1006-1247 км).

В Алматинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Ушарал-Достык" (с.Коктума-с.Достык, 83-184 км).

В Карагандинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на двух участках а/д: "Алматы-Екатеринбург" (г.Караганда-гр.Акмолинской обл. 1038-1142 км), "Кызылорда-Павлодар" (г.Караганда-п.Молодежный, 970-1066 км).

В Павлодарской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на одном участке а/д "Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты" (п.Шидерты-гр.Акмолинской обл.,205-235 км)

Комитет по ЧС МВД рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, SMS-оповещением.

Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий рекомендовано воздержаться от пеших походов на дальние расстояния.

Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения "112".

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