Нет смысла брать взятки на кыргызско-казахской границе – глава таможни Кыргызстана
Он утверждает, что посты полностью автоматизированы.
Фото : gtrk-saratov.ru13 февраля 2020, 19:56
Глава государственной таможенной службы Киргизии Алтынбек Торгумбаев опроверг обвинения в коррупции на кыргызско-казахской границе, передает zakon.kz со ссылкой на kloop.kg.
По его словам, посты на кыргызско-казахской границе "полностью автоматизированы, а каждый большегрузный транспорт сразу берется на учет".
Также Торгумбаев заявил, что специально приглашал журналистов, чтобы они ознакомились с работой на таможне.
- Более 10 журналистов у нас были и увидели своими глазами, как все фиксируется без участия человеческого фактора. У нас даже не потеряется 500 килограммов, не то, чтобы целый транспорт. Это абсолютный бред, - утверждает глава таможни.
Он добавил, что таможенникам не смысла брать взятки, так как «по соглашению между пятью странами за транзитный груз ничего не платят».
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