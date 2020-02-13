Ребенок скончался в гостях у родственников в Шымкенте

Причиной мог послужить яд от клопов.

Семья из Ордабасинского района отравилась в гостях у родственников, передает zakon.kz со ссылкой на "Отырар".

В центре гипербарической оксигенации оказались двое детей, двое взрослых. А самый маленький ребенок умер.

13 февраля в 7:45 в центр гиперболической оксигенации имени Орынбаева г. Шымента были доставлены двое детей, 2014 и 2017 г. р., с токсическим действием неуточненных веществ тяжелой степени тяжести, токсический шок 2-3 степени и пищевая токсикоинфекция под вопросом. Дети были госпитализированы в реанимационное отделение, где проводились и проводятся все лабораторные анализы. Детям оказывается в полном объеме медицинская помощь. Также с этого адреса были доставлены двое жителей 2000 и 2002 г.р. с аналогичным диагнозом. Мы провели обследования, оказали первую помощь, они были отпущены под расписку домой. Врачи передали данные по этим пациентов в поликлинику по месту жительства, - сказала главный врач центра гипербарической оксигенации Мадина Ермаганбетова.

Из этой же квартиры микрорайона "Север" в приемный покой городской инфекционной больницы родителями в состоянии клинической смерти был доставлен ребенок, 2019 г.р., врачами была констатирована биологическая смерть. Погибший ребенок - житель Ордабасинского района Туркестанской области. Другие члены семьи находятся токсикологическом центре с диагнозом: Отравление неизвестными веществами.

Сотрудники департамента по ЧС при помощи газоанализатора проверили помещение. Угарный газ обнаружен не был. Сотрудники Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Шымкент взяли пищевые продукты на анализы.

Есть подозрение, что причиной отравление стала дезинфекция квартиры от клопов, расположенной этажом ниже. Но пока результатов нет, выводы делать рано.

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Шымкента дала советы жителям.

Если в доме появились различные насекомые и грызуны, не проводите самостоятельно дезинфицирующую обработку помещения!

Самостоятельная обработка от вредителей может причинить вред вашему здоровью и здоровью родственников, и даже может привести к смертельному исходу.

Перед проведением дезинфицирующей обработки дома против насекомых и грызунов, необходимо придерживаться правил:

- Прежде всего, обязательно сообщите соседям о том, что вы собираетесь провести дезинфекцию против вредителей.

- Обработку должен проводить квалифицированный специалист, имеющий удостоверение, подтверждающее профессиональную подготовку по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;

- Против насекомых и грызунов должны использоваться дезинфицирующие средства, разрешенные к применению на территории Республики Казахстан, необходимо проверять срок годности и требовать свидетельство о государственной регистрации средств дезинфекционной обработки.

Дезинфицирующие средства в зависимости от опасности делятся на различные классы, поэтому при покупке дезинфицирующих средств важно проконсультироваться со специалистами!

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!