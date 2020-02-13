Власть не делит виновных на казахов и дунган – Абаев

По его словам, повод конфликта носил бытовой характер.

Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев прокомментировал беспорядки в Кордайском районе, передает zakon.kz.

- Хронологию событий МВД воссоздало. Повод известен - он носил бытовой характер. По нему уже достигнуто примирение. Однако, благодаря распространению видео с эмоциональными комментариями в мессенджерах с призывами к насилию, самосуду, в конфликт вмешались люди извне. По всей видимости, он имеет под собой более глубокие причины. Именно поэтому не случайно были приняты жесткие кадровые решения - в области сменился не только аким, но и руководители силовых структур. Во всех нюансах разбирается специально созданная комиссия. Однако ничто не оправдывает гибель людей и насилие. Власть не делит виновных на казахов и дунган - все они граждане Казахстана и несут одинаковую ответственность, - заявил министр в эфире программы "Открытый диалог с Дауреном Абаевым".

Также Абаев рассказал о расхождении взглядов и мнений о произошедшем.

- На самом деле говорить о том, что общество разделилось - это слишком громко. Да - люди спорят, да - есть разные мнения. И это нормально. Кстати, нужно привыкать, к тому, что в обществе ведутся дискуссии на самые разные темы. Но если мы отбросим все эмоции, всю ненужную патетику - в сухом остатке мы видим, что абсолютное большинство граждан нашей стране сходятся в следующем - чтобы были мир и согласие, люди хотят выявления реальных причин произошедшего и, конечно же, устранения. Люди хотят выявления виновников конфликта и в четвертых люди хотят, чтобы такое больше не повторялось, и это главное. Конечно, где то споры доходят до резких заявлений, может, в какой-то степени у нас не развита культура публичных дискуссий. Масло в огонь подливают некоторые эксперты - специалисты по всем вопросам. Каждый хочет вставить свои пять копеек, - сказал Абаев.

Министр поведал, как бороться с фейковыми рассылками в мессенджерах.

- Главный инструмент это давать официальное разъяснение по таким событиям. Настолько оперативно, насколько это возможно. Здесь мы сталкиваемся со следующей проблемой - провокационное голосовое сообщение может разлететься примерно за 20 минут. А для подтверждения или опровержения таких рассылок требуется гораздо больше времени - выезд на место события, установление достоверности, выявление причин и многое другое, - сказал Абаев.

Массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области произошли в ночь на 8 февраля. По последним данным, погибли десять человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

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