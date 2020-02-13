Это не последнее обсуждение - Абаев о законопроекте по митингам

По мере накопления вопросов по законопроекту, министерство будет выступать с разъяснениями по каждому спорному пункту.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев разъяснил проводимую работу по концепции законопроекта "О мирных собраниях", передает zakon.kz.

Министр напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев дал четкую установку Правительству разработать принципиально новый закон о мирных собраниях.

Тогда он заявил, что мы должны прививать культуру митингов. Понимать, что это не только неотъемлемое право человека, но и ответственность, - сказал Абаев в эфире программы "Открытый диалог" на телеканале "Хабар".

Он также напомнил, что документ все еще доступен для широкого обсуждения.

На этой неделе состоялось заседание рабочей группы с членами нацсовета, экспертами, юристами правозащитниками. На площадке минюста вчера прошла межведомственная комиссия с участием госорганов и широкого пула СМИ. И конечно же это не последнее обсуждение. Мы будем собирать мнения, прорабатывать предложения, - сказал министр.

Даурен Абаев также заверил, что по мере накопления вопросов по законопроекту, министерство будет выступать с разъяснениями по каждому спорному пункту.

Концепция законопроекта "О мирных собраниях" была опубликована на сайте "Открытого Правительства" 7 февраля. Тогда министр Абаев призвал всех казахстанцев присоединиться к обсуждению.

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