Из Кыргызстана в Казахстан вернулись свыше 21 тысячи человек

За три дня.

Через кыргызско-казахские пункты пропуска "Ак-Тилек", "Акжол", "Токмак" и "Кен-Булун" на территорию Кыргызстана перешли более 24 тысяч человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

По словам начальника управления пограничного контроля КПГ КР Нурланбека Джалбиева, не у всех пересекающих границу были необходимые документы.

- Однако были и граждане, у которых отсутствовали вкладыши на гражданство детей — их мы не пропускали, - заявил он.

Отмечается, что с 7 по 10 февраля этого года через четыре пункта пропуска в Казахстан вернулись более 21 тысячи человек.

- Это необязательно те люди, которые переходили к нам из-за инцидента в казахских селах Масанчи и Сортобе. Это граждане и из других городов, цифра общая», — отметил Джалбиев.

Массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области произошли в ночь на 8 февраля. По последним данным, погибли десять человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев прокомментировал беспорядки в Кордайском районе.

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