Кладбище в Алматинской области разворовали вандалы

Если преступников не найдут, родственники умерших намерены патрулировать кладбище самостоятельно.

В Алматинской области воры устроили настоящее нашествие на одно из сельских кладбищ. За две недели преступники снесли железные и чугунные ограждения, на их месте остались лишь обломки, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Ринат Алдаев на кладбище бывает почти каждый месяц. Приходит навестить покойных отца и мать. На днях мужчине сообщили, что могилу его родителей разворовали. Преступники разрушили чугунную изгородь и вырвали стойки.

Мама умерла в 85-м году, отец – в 90-м. Вот с этих времен оградка стояла, нормально все было. Теперь нет. Варварство, конечно. Это уже… не знаю, как назвать это все. Слов даже нет, чтобы это все объяснить, - сказал Ринат Алдаев.

Воры разорили и соседние захоронения – в общей сложности больше 30 могил. Люди боятся, что преступники на этом не остановятся.

Беспокоить мертвых людей – это нелюди, наверное. Нечеловечно это все. Сначала, конечно, чугун снимут, потом уже железо начнут снимать, если не возьмутся за это дело, - сказала Минзалия Гайбадулина.

Местные жители говорят, вандалы орудуют и днем и ночью. В основном охотятся за чугунными оградками. Чтобы сбить тяжелые стойки кувалдой, злоумышленникам требуется всего несколько минут. За такой огромной территорией смотрителю кладбища следить сложно. Поэтому воры остаются непойманными.

На этом кладбище похоронено больше десяти тысяч человек. А смотритель один, да и тот работает на голом энтузиазме.

Это большая территория. Пешком обход одному человеку сделать очень трудно. Я с 2009 года здесь караулю. Мне никто и ничего не платит. Просто аким и аксакалы попросили, и я здесь работаю, - сказал смотритель Кайса Кабдималик.

В районном акимате говорят: о том, что творится на кладбище, знают. И уже заняты поисками преступников.

В данное время полиция, участковые вместе с акиматом совместно проверяют пункты металлоприема. В ночное время установлено дежурство из участковых, - сообщил замакима Райымбекского сельского округа Айдын Баякеев.

Если преступников не найдут, родственники умерших намерены патрулировать кладбище самостоятельно. А пока чугунные оградки остаются легкой добычей для воров.

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