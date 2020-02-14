Сортировщиков картофеля обвинили в краже 43 тонн

Установить наверняка, кто, кому и сколько должен – и должен ли вообще, оказалось невозможно.

Овощной скандал в Павлодаре. Сортировщиков обвинили в краже 43 тонн картофеля и отказались выдавать им зарплату, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Они нам сказали, что они нам не заплатят деньги, что мы типа украли эту картошку. Но как можно украсть 43 тонны? Это просто нереально. А теперь они вообще мотивируют совсем другим, они любую причину ищут, чтобы не отдать нам эту зарплату, - сказала Галина Марфиль.

Люди жалуются, им задолжали больше полумиллиона тенге. Сумма, поделенная на 20 человек, по нынешним меркам, небольшая. Но честно заработанная. Позже пропавший картофель нашелся, но за труд сортировщикам вновь платить отказались. На этот раз мотивируя тем, что работники ленивые и не выполняли установленный план.

Причины разные, чтобы не платить. Сейчас мы с ним разговаривали, он сказал, что он нам ничего не должен, так как выплатил за те недели. Получается, что мы вообще не работали, что ли? Мы просто приходили, здесь проводили время – получается так, по его словам, - сказала Олеся Красовская.

Мы им платили за время, а в это время они этот объем не делали, хотя другие бригады больше делают, чем 20 тонн. Они здесь находились, не знаю, чай пили, может быть, курили, в карты играли, но они этот объем не делали, - сообщил управляющий крестьянским хозяйством Алексей Борисов.

Установить наверняка, кто, кому и сколько должен – и должен ли вообще, оказалось невозможно. Работодатель не счел нужным заключить контракт с наемными сотрудниками. Все договоренности остались на словах: людям обещали платить по 350 тенге в час с условием, что они будут перебирать 20 тонн картофеля в день. В итоге обиженные рабочие пожаловались в акимат и управление труда. Чиновники сообщили людям неприятную новость. На проверки малого и среднего бизнеса действует мораторий. И посоветовали добиваться выплат через суд. Правда, уточнили, шансы выиграть дело без трудового договора минимальные.

В итоге возмущенным рабочим все же пообещали заплатить. Но только половину суммы и только при условии, что они прекратят жаловаться.

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