Женщину засудили за затопленную квартиру министра

Вода скопилась под обоями в домашнем кабинете.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров засудил свою соседку за потоп. Об этом пишет Telegram-канал Baza, передает zakon.kz.

Протечка в ее квартире, выплеснувшаяся на этаж ниже - как раз в квартиру Мантурова - испортила диван и меховую накидку. Общая сумма ущерба - 2 миллиона 705 тысяч рублей (чуть более 16 млн тенге).

Квартиру Дениса Валентиновича залили еще в 2017 году. Сначала потоп был незаметен, - вода скопилась под обоями в домашнем кабинете Мантурова. Когда ее заметили, стало уже поздно - вода попортила диван и какую-то редкую меховую накидку.

По словам представителей министра, его жизни угрожала самая настоящая опасность - из-за влажности в кабинете выросла неведомая плесень. Пресненский суд Москвы полностью удовлетворил требования члена кабинета министров.

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