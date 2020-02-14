Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Женщину засудили за затопленную квартиру министра

Вода скопилась под обоями в домашнем кабинете.

Фото : versiya.ru14 февраля 2020, 01:53

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров засудил свою соседку за потоп. Об этом пишет Telegram-канал Baza, передает zakon.kz.

Протечка в ее квартире, выплеснувшаяся на этаж ниже - как раз в квартиру Мантурова - испортила диван и меховую накидку. Общая сумма ущерба - 2 миллиона 705 тысяч рублей (чуть более 16 млн тенге).

Квартиру Дениса Валентиновича залили еще в 2017 году. Сначала потоп был незаметен, - вода скопилась под обоями в домашнем кабинете Мантурова. Когда ее заметили, стало уже поздно - вода попортила диван и какую-то редкую меховую накидку.

По словам представителей министра, его жизни угрожала самая настоящая опасность - из-за влажности в кабинете выросла неведомая плесень. Пресненский суд Москвы полностью удовлетворил требования члена кабинета министров.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты