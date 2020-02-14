Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На большей части республики ожидаются снег и осадки

Местами ожидаются гололед, туман, метель и усиление ветра.

Фото : 24kz14 февраля 2020, 06:03

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидаются снег и осадки (дождь, снег), лишь на юге Казахстана - погода без осадков, сообщает zakon.kz.

Местами ожидаются гололед, туман, метель и усиление ветра, говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области местами - гололед.

В Акмолинской области местами ожидается низовая метель, туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с. Ночью в Павлодарской области местами – низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, днем в Жамбылской местами – усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области – туман, гололед, в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, Актюбинской областях местами ожидается туман. Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 1°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -10°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 14 февраля.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты