Местами ожидаются гололед, туман, метель и усиление ветра.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидаются снег и осадки (дождь, снег), лишь на юге Казахстана - погода без осадков, сообщает zakon.kz.

Местами ожидаются гололед, туман, метель и усиление ветра, говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области местами - гололед.

В Акмолинской области местами ожидается низовая метель, туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с. Ночью в Павлодарской области местами – низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, днем в Жамбылской местами – усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области – туман, гололед, в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, Актюбинской областях местами ожидается туман. Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 1°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -10°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 14 февраля.

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