Россиянину после 15-лет рабства в Казахстане пришлось доказывать, что он жив

Только в прошлом году почти 80 человек стали жертвами торговли людьми.

Россиянину после 15-лет трудового рабства в Казахстане пришлось доказывать, что он жив, сообщает zakon.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Этот мужчина - гражданин России. 15 лет находился в рабстве в Караганде. Его освободили после смерти хозяина. Сейчас в Казахстане у него нет документов. А на родине его давно признали мертвым. Есть даже свидетельство о смерти. Сейчас он перебивается случайными заработками и надеется хоть как-нибудь вернуться домой.

Таких как он, бывших рабов в нашей стране десятки. Только в прошлом году почти 80 человек стали жертвами торговли людьми. Среди них есть даже ребенок.

Салават приехал в Казахстан после армии. Будучи гражданином России потерял документы. Тогда знакомый предложил ему поработать у родителей. Мужчина согласился. Он не знал, что на 15 лет попадет в настоящее рабство. Долгие годы он пас скот и делал работу по дому лишь за еду и ночлег.

Выбраться из кабалы удалось только после смерти "хозяина". Салават хотел вернуться на родину. Но, оказалось, там его никто не ждет. Дома его давно признали мертвым.

Мне сказали: "Можете не приезжать, вы умерли". У меня даже справка о смерти есть. Выслали ее мне с Посольства. В 2003 году меня похоронили там, в России, - рассказал Салават.

Вернуться с того света Салавату удалось через суд. А вот восстановить документы пока не получается. Мужчина живет в специальном приюте и перебивается случайными заработками. И он такой - не один. Только в прошлом году жертвами торговли людьми стали 76 человек. Большая часть из них - мужчины. Есть один ребенок. Живой товар обычно продают в пределах Казахстана. В 2019-м зафиксирован лишь один случай, когда человека вывезли за рубеж.

Это была Турция. Остальные кейсы были по эксплуатации людей на территории РК. Из них 20 случаев - пострадавшие граждане Казахстана. Их ввезли в города Казахстана из иных городов Казахстана. Т.е. это была внутренняя торговля людьми. И около 50 случаев - по ввозу на территорию РК. Продают обычно граждан Узбекистана, России, Молдовы, Филиппин и Китая. Таких рабов используют в основном в домашнем хозяйстве, строительстве, на фермах и в секс-индустрии, - объяснила национальный офицер международной организации по миграции агентства ООН по миграции Алия Белоносова.

Попасть в руки рабовладельцев может каждый, говорят в ООН. Поэтому среднестатистического портрета жертвы не существует. Однако, психологи всё же нашли сходства у тех, кого использовали для оказания интим-услуг.

Практически у каждой девочки в детстве было либо посягательство сексуального характера, либо проблемы с отцом, т.е. жестокий деспотичный отец, который бил девочку. Либо были сексуальные притязания со стороны родственников. Вербовщиков психологи называют в каком-то роде своими коллегами. Ведь для успеха этой нелегальной деятельности им необходимо "прощупать" уязвимое место жертвы, - поведала член общественного совета деятельности органов внутренних дел МВД РК Оксана Тарабукина .

На днях 21 казахстанку освободили из сексуального рабства в Бахрейне. Девушки выехали на острова для работы в гостиницах. Правда, изначально оказание интимных услуг не входило в их обязанности. Но, когда молодые особы приехали в Манаму, всё пошло по стандартному сценарию. Забрали паспорта, отобрали сотовые телефоны. В ближайшее время их вернут на родину. Личности и подробности операции в МИДе не разглашают.





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