Футболист московского "Динамо" устроил потасовку в матче против "Кайрата"
Матч закончился со счетом 1:1.
На товарищеском матче алматинского ФК "Кайрат" с московским "Динамо" произошла потасовка, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.
Матч состоялся в рамках учебно-тренировочного сбора алматинского клуба в Турции.
Инициатором потасовки стал защитник московского "Динамо" Сергей Паршивлюк. На 78-й минуте Паршивлюк эмоционально отреагировал на фол футболиста "Кайрата", что привело к массовой потасовке, в ходе которой на поле выбежали фанаты московского клуба.
В результате инцидента с поля был удален защитник "Динамо" Тони Шунич.
Матч закончился со счетом 1:1. В составе алматинского клуба гол на свой счет на 57-й минуте записал Данияр Усенов.
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Товарищеский матч алматинского "Кайрата" с московским "Динамо" завершился ничьей (1:1), во втором тайме команды устроили потасовку. #kaz #football
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