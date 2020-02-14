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Футболист московского "Динамо" устроил потасовку в матче против "Кайрата"

Матч закончился со счетом 1:1.

Фото : проспорт14 февраля 2020, 08:03

На товарищеском матче алматинского ФК "Кайрат" с московским "Динамо" произошла потасовка, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Матч состоялся в рамках учебно-тренировочного сбора алматинского клуба в Турции.

Инициатором потасовки стал защитник московского "Динамо" Сергей Паршивлюк. На 78-й минуте Паршивлюк эмоционально отреагировал на фол футболиста "Кайрата", что привело к массовой потасовке, в ходе которой на поле выбежали фанаты московского клуба.

В результате инцидента с поля был удален защитник "Динамо" Тони Шунич.

Матч закончился со счетом 1:1. В составе алматинского клуба гол на свой счет на 57-й минуте записал Данияр Усенов.


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