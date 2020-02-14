Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Президент Бразилии сравнил Greenpeace с мусором

Недавно он резко высказался в адрес жены президента Франции.

Фото : zakon.kz.14 февраля 2020, 08:23

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал международную природозащитную организацию Greenpeace мусором, сообщает zakon.kz со ссылкой на life.ru.

Такое заявление он сделал после того, как журналисты потребовали от него комментарий по поводу ее критики в адрес бразильских властей, исключивших из нового состава Национального совета по Амазонии губернаторов региона и представителей общественности.

Что такое вообще этот чертов Greenpeace? Это мусор! - заявил Болсонару.

По мнению Greenpeace, у новой структуры властей Бразилии нет четких планов, целей и бюджетов на их реализацию.

Бразильский лидер известен своими провокационными заявлениями. До этого случая он назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг соплячкой. А жену президента Франции оскорбил, критикуя ее внешность.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты