Президент Бразилии сравнил Greenpeace с мусором

Недавно он резко высказался в адрес жены президента Франции.

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал международную природозащитную организацию Greenpeace мусором, сообщает zakon.kz со ссылкой на life.ru.

Такое заявление он сделал после того, как журналисты потребовали от него комментарий по поводу ее критики в адрес бразильских властей, исключивших из нового состава Национального совета по Амазонии губернаторов региона и представителей общественности.

Что такое вообще этот чертов Greenpeace? Это мусор! - заявил Болсонару.

По мнению Greenpeace, у новой структуры властей Бразилии нет четких планов, целей и бюджетов на их реализацию.

Бразильский лидер известен своими провокационными заявлениями. До этого случая он назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг соплячкой. А жену президента Франции оскорбил, критикуя ее внешность.

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