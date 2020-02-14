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Массовый сбой произошел в работе telegram

Пользователи отмечают, что программа не работает совсем. У кого-то не отправляются сообщения и не грузятся медиафайлы.

Фото : actualapple.com14 февраля 2020, 09:09

В ряде стран мира, в том числе в Казахстане, наблюдается массовый сбой в работе соцсети telegram, передает zakon.kz.

Согласно сайту downdetector.ru, telegram не работает в Казахстане, ряде городов России, Кыргызстана, Украины, Ирана, в Германии, Нидерландах, Италии и др.

Пользователи отмечают, что программа не работает совсем. У кого-то не отправляются сообщения и не грузятся медиафайлы.


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