Массовый сбой произошел в работе telegram
Пользователи отмечают, что программа не работает совсем. У кого-то не отправляются сообщения и не грузятся медиафайлы.
Фото : actualapple.com14 февраля 2020, 09:09
В ряде стран мира, в том числе в Казахстане, наблюдается массовый сбой в работе соцсети telegram, передает zakon.kz.
Согласно сайту downdetector.ru, telegram не работает в Казахстане, ряде городов России, Кыргызстана, Украины, Ирана, в Германии, Нидерландах, Италии и др.
Пользователи отмечают, что программа не работает совсем. У кого-то не отправляются сообщения и не грузятся медиафайлы.
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