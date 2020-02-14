Генпрокурор США пожаловался на Twitter Трампа

Его заявления "делают работу невозможной" - Уильям Барр.

Сообщения в Twitter президента США Дональда Трампа мешают работе ведомства. Так считает министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Барр высказался касательно комментариев Трампа по делу экс-советника президента Роджера Стоуна, которому вменяют дачу ложных показаний и препятствование ходу расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года.

По словам Барра, высказывания Трампа, в том числе в Twitter, — о министерстве, сотрудниках ведомства, судьях, которые рассматривают дело, — "делают невозможным выполнение работы". По мнению генпрокурора, "пришло время прекратить писать твиты об уголовных делах, которыми занимается Минюст".

Стоит отметить, что прокурор готов к негативной реакции Трампа.

Никто не может на меня повлиять, будь то конгресс, редакция газеты или президент, — подчеркнул Барр и пообещал поступать так, как считает правильным.

Рождер Стоун был арестован в январе 2019 года. Присяжные в федеральном суде Вашингтона признали его виновным во лжи конргессменам, расследовавшим возможное вмешательство России в выборы, и в попытке заблокировать дачу показаний одним из свидетелей. 11 февраля обвинение попросило приговорить Стоуна к сроку от семи до девяти дет тюрьмы. Трамп в своем Twitter раскритиковал эту рекомендацию, назвав предложенный приговор "ужасным и нечестным". После этого Минюст взял дело под контроль, а четыре прокурора по делу Стоуна взяли самоотвод.

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