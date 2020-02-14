"Лед 2". Какова обратная сторона любви

Обзор фильма, посвященного о любви.

После успеха фильма "Лед" было ожидаемо, что рано или поздно появится продолжение. Наступил 2020 год, и в день Святого Валентина стартует вторая часть спортивной и романтичной истории. Корреспондент zakon.kz попытался выяснить, что получилось, а что нет у создателей картины.

"Лед 2" начинается с момента, спустя некоторое время после финала первой части. Фигуристка Надя и хоккеист Саша сыграли свадьбу и мечтают о том, чтобы стать родителями. Однако цена за эту мечту оказывается ужасно высокой. Начинает казаться, что после таких потрясений надежда на счастливый исход невозможна, однако, кто думает так, глубоко заблуждается.

Естественно, что на "Лед 2" публика идет с определенными ожиданиями. И ждут они, в первую очередь, продолжения красивой сказки, рассказанной в первой части. И потому создатели продолжения всегда рискуют не попасть в ожидания зрителей и получить в свой адрес проклятия от разочарованных зрителей.

Если в первой части режиссерский пост занимал Олег Трофим, то "Лед 2" доверили Жоре Крыжовникову. Его своеобразный стиль нравится одним и вызывает раздражение у других, и потому риск определенный был. Но как отмечают зрители, уже посмотревшие картину, такую монтажную фишку, как джамп-кат, Крыжовников применяет там, где ей самое место. Например, в моментах с дезориентированным Петровым, впервые столкнувшимся с отцовством и пытающимся одновременно заварить детское питание, уследить за ребенком и, что важнее, не сойти с ума.

Ради атмосферы Крыжовников отказался от еще одной отличительной черты своих работ – специфического юмора, "наглых" персонажей и шуток "под градусом". Правда, последнее все-таки встречается, но лишь однажды, и удачно вписывается в общую картину происходящего.

Отдельные аплодисменты заслуживают актеры. Исполнитель главной роли Александр Петров, например, демонстрирует свой актерский талант, самый обескураживающий момент происходит, когда после важной победы Саша в раздевалке узнает о смерти жены.

Крыжовников представил реалистичный взгляд на то, что скрыто за красивыми историями о любви. "Лед 2" о суровой реальности, когда уже не до случайных встреч и романтического флера, а на кону- судьба человека, и не одного.

С другой стороны, сложно назвать "Лёд 2" чем-то решительно новым, просто на фоне первой части любое оригинальное решение Крыжовникова выглядит свежо и в то же время продуманно. При этом, продолжение отлично работает в связке с первой частью, у Крыжовникова все трагикомичные образы выстраиваются для душеспасительной истории о любви к детям и христианском всепрощении.

Это фильм о любви отца к дочери. Добавляет приятных впечатлений хороший саундтрек. Любовь- это не только чувства между парнем и девушкой, но и неразрывная связь между родителями и детьми. Вот где настоящая любовь, искренняя, и так важно об этом не забывать не только в определенные даты, но и каждый день.

Альберт Ахметов

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