10 оригинальных идей для фотосессии ко Дню святого Валентина

Подумайте о моментах, когда вы чувствуете себя счастливыми.

День святого Валентина уже наступил. Несомненно, что среди нас есть те, кто и не собирается поддаваться ванильному ажиотажу. Впрочем, если вы готовы порадовать свою вторую половинку, можно устроить фотосессию, передает zakon.kz.

Чтобы помочь вам с идеями, Adme.ru предлагает 10 тем для фотосессий к празднику влюбленных.

1. Художественная фотография



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Если вы находитесь в поисках необычных идей для романтической фотосессии, попробуйте художественную фотографию. Этот жанр дает много творческой свободы на каждом этапе — от выбора темы до экспериментов с постобработкой. Чтобы получить креативные кадры, используйте при съемке реквизит. Вы можете воплотить любой замысел. Возможно, вы давно хотели повторить известную сцену из фильма "Мистер и миссис Смит" или примерить костюмы эпохи Возрождения. Почему бы не сделать это в День святого Валентина?

2. Счастье в мелочах



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Подумайте о моментах, когда вы чувствуете себя счастливыми. Возможно, когда завтракаете в постели, пьете чай на балконе или устраиваете вечерний киносеанс со своей второй половинкой. Попробуйте запечатлеть эти мгновения радости во время фотосессии в День святого Валентина. Вы получите атмосферные изображения и сможете от души повеселиться.

3. Романтика на крыше



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Романтическая фотосессия на крыше — это не новая идея, но благодаря освещению вы можете получить уникальные кадры. Просто запланируйте съемку на "золотой час" — первый после восхода или последний перед закатом. В это время свет мягче, он меняется каждую минуту, поэтому каждая фотография будет особенной. К тому же кадры передадут неповторимую окружающую атмосферу и очарование момента.

4. Черно-белая история



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Черно-белая история — фотоидея для пар, которые хотят получить вневременные снимки. Такую съемку лучше проводить в студии, где фотограф сможет управлять освещением, чтобы создать креативные черно-белые фотографии.

5. Прогулка в выходные

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Если вы планируете прогулку или мини-путешествие к морю на День святого Валентина, попробуйте найти в этих краях фотографа. Вы можете открывать новые места, наслаждаться отдыхом, пробовать вкусную еду, а снятые в это время кадры позже напомнят о том, как вы отлично провели выходные.

6. Крупные планы

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Если вы любите аутентичные снимки и минимальную постобработку, выберите серию крупных планов. Суть идеи в том, чтобы во время съемки запечатлеть детали, которые передают любовь и нежность. Снимайте крупным планом объятия, глаза, улыбки — у вас большой выбор вариантов.

7. Зимняя сказка



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Если в День святого Валентина в ваших краях еще достаточно снега, используйте это как идею для съемки. Отправляйтесь со своей второй половинкой на прогулку в лес и пригласите с собой фотографа. Также не забудьте реквизит, например бенгальские огни, снеки и термос с горячим чаем. Устройте пикник, но не забудьте заранее узнать прогноз погоды. Солнечный морозный день отлично подойдет для этой съемки.

8. Сюрприз!



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Это самая романтичная идея съемки для пар, в которой есть элемент неожиданности. Если вы выбираете момент для того, чтобы сделать предложение, День святого Валентина подойдет идеально. Пусть фотограф зафиксирует искренние и приятные эмоции особенного дня, который останется в памяти на всю жизнь.

9. Будто никто не смотрит

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Не любите позировать и чувствуете себя неловко, стоя перед объективом фотокамеры, но все-таки хотите получить романтические снимки в День святого Валентина? Попросите фотографа сделать лайфстайл-фото, пока вы будете заниматься повседневными делами. Вы можете спешить на работу утром, обедать в кафе или отправиться на вечернюю прогулку, а фотограф будет снимать вас в естественной обстановке.

10. Американские горки

Какие фото в архиве ваши любимые? Наверное, те, на которых вы улыбаетесь и испытываете положительные эмоции. В День святого Валентина вы можете весело провести время в парке аттракционов и добавить к своей коллекции новые снимки. Покатайтесь на американских горках, купите сладкую вату и просто подурачьтесь, пока фотограф делает отличные кадры.

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