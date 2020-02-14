В шести областях сменились руководители ДУИС

12 февраля сменился и руководитель КУИС.

В Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях и в Алматы сменились начальники Департаментов уголовно-исполнительной системы, передает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В пяти областях и одном городе сменились начальники ДУИС. Это произошло по согласованию с Администрацией Президента приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.

Следует отметить, что назначенные начальники ранее занимали руководящие должности в Департаментах УИС областей, имеют многолетний опыт в пенитенциарной системе, - говорится в сообщении.

В Актюбинской области начальником стал полковник юстиции Алмас Шамишев;

В Алматинской области Серик Абдикаримов;

В Алматы Дархан Канатбеков;

В Западно-Казахстанской области Азамат Изтлеуов;

В Карагандинской области Газиз Такешев;

В Северо-Казахстанской области Рустан Ахметжанов.

12 февраля стало известно, что в Казахстане назначен новый начальник Комитета уголовно-исполнительной системы. Им стал Жанат Ешмагамбетов. Ранее он был вице-министром юстиции.

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