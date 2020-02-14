В Китае нашли способ лечения от коронавируса

В плазме перенесших заболевание людей были обнаружены антитела, которые помогают бороться с вирусом.

Найден способ излечения от коронавирусной инфекции. Эффективность доказало переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19. Об этом 14 февраля сообщил на пресс-конференции главврач больницы в Ухане Чжан Динюй, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Он рассказал, что в плазме перенесших заболевание людей были обнаружены антитела, которые помогают бороться с вирусом, передает агентство Xinhua.

Медики больницы в Ухани призывают вылечившихся пациентов сдавать плазму, чтобы помочь спасти больных.

По данным газеты Global Times, с помощью нового метода уже удалось вылечить 10 пациентов, чье состояние не улучшалось от применения медикаментов.

Ранее ообщалось, что число зараженных коронавирусом COVID-19 в Китае составило 63 918 человек, 1488 человек умерли, выздоровели 6982.

Вспышка пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, позже получившего официальное название COVID-2019, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что текущая ситуация может быть "лишь верхушкой айсберга". Предположительно, первые образцы вакцины будут готовы через полтора года.

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