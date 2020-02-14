Казахстан готов разработать вакцину от коронавируса совместно с учеными из других стран

Если такая вакцина появится, то она должна быть очень качественной и безопасной, а также доступной для населения.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов заявил, что в целом рассматривается такая возможность совместной работы с учеными из других стран по разработке вакцины от коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Касательно разработки вакцины - опять же хочу сказать, что сегодня для правительства Казахстана основной целью является недопущение проникновения и распространения инфекции, поэтому основные финансовые средства направлены на защиту населения, наших медработников, сотрудников пограничной службы, - сказал Биртанов на совместном брифинге в Всемирной организацией здравоохранения.

Кроме того, по его словам, средства направляются еще и на диагностические технологии, чтобы "в достаточном количестве всех пациентов с подозрением могли обследовать, сформировать необходимые запаса лекарственных средств".

Да, действительно, министерство образования и науки и подведомственные научные центры уже сообщили нам о готовности разработать такую вакцину. У нас в стране накоплен неплохой опыт по разработке вакцин, в том числе которые применяются с коммерческой целью. В данном случае есть определенные наработки у соответствующих научных центров, но вместе с теми надо понимать, что это сложный технологический процесс и нужно сделать здесь координацию со всеми международными научными центрами. Мы сейчас данную ситуацию рассматриваем - именно о возможности совместной работы с учеными из других стран по разработке вакцин, - отметил глава ведомства.

При этом он отметил, что если подобную вакцину разработают, то она должна быть доступной для населения.

Конечно, наша цель, если такая вот вакцина появится, она должна быть очень качественной и безопасной и, во-вторых, уже доступной для нашего населения. Но сейчас что-то говорить заблаговременно очень рано. Возможно, что санитарные меры, беспрецедентные, которые принимают многие страны, в том числе и Казахстан, они уже дают свой эффект - темпы прироста инфекции - мы видим, что есть тенденция к замедлению. Будем надеяться, что мы сможем эту инфекцию контролировать в ближайшее время, параллельно будем вести работу надо этой вакциной, - заключил Биртанов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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