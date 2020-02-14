Когда появится вакцина от коронавируса, рассказали в ВОЗ

На клинические испытания вакцин уходит от 3-4 месяцев.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил, что вакцина от коронавируса сможет появиться не раньше лета этого года, так как только клинические исследования длятся 3-4 месяца, передает корреспондент zakon.kz.

ВОЗ в Женеве созвала совещание по исследованию, разработке основных государственных и частных заинтересованных сторон, которые занимаются научными разработками, потому что речь идет не только о вакцине. Вакцины конечно же важны, но второе, - это лечение. Лечение тоже не менее важно. Номер три - самое важное - это профилактика, предотвращение. Нам нужно скоординировать все усилия вокруг трех этих основных пунктов и проводятся клинические исследования. Они, как правило, длятся три-четыре месяца, для того, чтобы использовать вакцины. Мы смотрим, можно использовать эти вакцины в отношении аналогичных коронавирусов. Допустим, атипичная пневмония, ближневосточный синдром. Насколько они будут полезны для такого рода вирусов. Но все делается очень координировано, - заявил г-н Клюге.

По его словам, сейчас возможностью разработки вакцины от коронавируса озабочены ученые всех стран мира.

Что касается цены, то очень рано говорить об этом, но у нас сейчас страны-доноры очень активно участвуют в этом процессе. Но нам бы не хотелось, чтобы все деньги пошли только на разработку вакцины и мало ресурсов осталось на лечение и совсем ничего не осталось на профилактику. Нам бы все-таки нужен такой комплексный подход, - отметил глава Евробюро ВОЗ.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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