Диас Доскараев покинул пост вице-президента Федерации тенниса Казахстана

На протяжении шести лет являлся капитаном национальных сборных команд Кубка Дэвиса и Кубка Федерации.

Диас Доскараев уходит с поста вице-президента Федерации тенниса Казахстана в связи с отъездом на обучение, передает zakon.kz.

В Федерации тенниса Диас Доскараев начал карьеру с позиции руководителя Академии "Team Kazakhstan", затем продолжил работать исполнительным директором и с 2016 года занимал пост вице-президента Федерации. За плечами известного казахстанского теннисиста, многократного чемпиона Республики Казахстан и ряда крупных международных турниров более чем 20-летний теннисный стаж.

Хороших результатов Диас Доскараев достиг в качестве профессионального тренера. На протяжении шести лет являлся капитаном национальных сборных команд Кубка Дэвиса и Кубка Федерации.

Годы работы в Федерации тенниса стали периодом становления меня как личности и как профессионального управленца. Именно здесь я получил мощный импульс для развития своей карьеры, сформировался как руководитель. Я безмерно благодарен Президенту ФТК Булату Утемуратову, который в 2011 году поверил в меня, тогда только тренера, и доверил руководство Академией "Team Kazakhstan" – самым важным проектом Федерации, который направлен на развитие талантливой молодежи. И затем на протяжении всей моей работы, Булат Жамитович советовал и подсказывал, направлял, привил навыки эффективного руководства и достижения высоких результатов. Он стал для меня наставником, его неоценимый опыт и высокий авторитет всегда помогали мне в принятии правильных управленческих решений. Я горжусь тем, что имел возможность быть непосредственным участником динамичного развития отечественного тенниса и уверен, что скоро на небосводе мирового тенниса зажжется новая звезда и у Казахстана будет свой чемпион турнира Большого Шлема, - отметил он.

В свою очередь, Булат Утемуратов поблагодарил Диаса Доскараева за проделанную работу, отметил его преданность своему делу и значимый вклад в масштабное развитие теннисного спорта в Казахстане, его становление на международной арене.

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