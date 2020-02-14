Буран в Карагандинской области унес жизнь человека

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях.

Полицейские Карагандинской области зафиксировали два массовых ДТП на междугородних трассах. Причиной послужил а плохая видимость из-за продолжающегося бурана, передает zakon.kz.

В двух километрах от Темиртау на автодороге Темиртау-Нур-Султан 13 февраля столкнулись 8 автомобилей, из них 2 грузовые. Как сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области, В результате ДТП 36-летний водитель автомашины Лада-Гранта от полученных травм скончался в больнице.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 3 УК, назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование, - добавили в Департаменте.

В этот же день на автодороге Нур-Султан-Темиртау возле поселка Ошаганды столкнулись 14 автомашин. В результате ДТП жертв и пострадавших нет. Пассажиры автомашин доставлены в Караганду попутными машинами.

Департамент полиции Карагандинской области обратился к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях.

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