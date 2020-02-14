Туркестанская область – лидер по естественному приросту населения

В 2019 году в сферу социального обеспечения было направлено 82 млрд тенге.

Туркестанская область лидирует по естественному приросту населения в стране. Поэтому в нашем регионе социальная сфера является приоритетным направлением, сказал аким области У.Шукеев на отчетной встрече с населением, передает zakon.kz.

По словам главы региона, в 2019 году в сферу социального обеспечения было направлено 82 млрд тенге. Кроме того, в минувшем году проведена масштабная работа по социальной поддержке малообеспеченных граждан.

В целях обеспечения занятости населения региона мерами Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Енбек" было охвачено около 96 тыс. человек, план перевыполнен на 20,6% (план 79 603). В рамках данной программы гражданам, впервые желающим открыть свое дело, был предоставлен государственный грант в размере 200 месячных расчетных показателей (505 тысяч тенге), - отметил Умирзак Естаевич.

Наряду с этим, в прошлом году на оказание адресной социальной помощи было выделено более 70 млрд тенге. В результате, треть населения области получили адресную социальную помощь, или в среднем по 100-120 тыс. тенге в месяц на каждую семью. 60% получателей помощи из числа многодетных семей.

Благодаря такой поддержке 6 690 семей получили возможность открыть свое дело за счет социальной помощи и увеличить свои доходы, 43 тыс безработных граждан были трудоустроены в рамках адресной социальной помощи. В этом году также произошли существенные изменения в социальной поддержке.

Во-первых, в целях повышения статуса многодетных семей они были выведены в отдельную категорию. В частности, в текущем году, несмотря на доходы семьи, назначены государственные пособия семьям, имеющим 4 и более детей от 43 тыс. до 73 тыс. тенге в зависимости от количества детей. На сегодня более 100 тыс. семей уже получили данное пособие.

Во-вторых, в целях обеспечения прозрачности и справедливости в отношении учета доходов малообеспеченных граждан и размеров господдержки усовершенствована система оказания адресной социальной помощи, в том числе введен гарантированный социальный пакет детям от 1 года до 18 лет.

В-третьих, помимо государственных программ, в Туркестанской области по инициативе областного филиала партии Nur Otan разработана программа "Қамқорлық", которая направлена на оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Особое внимание в рамках программы будет уделено обеспечению эффективной занятости и развитию предпринимательской деятельности. В результате обеспечения семей устойчивыми источниками доходов предусматривается их поэтапный вывод из трудной жизненной ситуации. В следствие проведенной работы в рамках данной программы было выявлено 1643 семей. За каждой семьей закреплены специальные кураторы, оказывающие помощь и необходимую консультацию.

Стоит отметить, с начала реализации программы "Қамқорлық" более 900 семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили спонсорскую помощь на сумму более 45 млн тенге. Более того, 4 семьи обеспечили жильем. Помимо этого, на контроле акимов районов и городов, находятся вопросы трудоустройства, обучения и ряд других задач по программе "Қамқорлық".

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