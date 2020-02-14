Проходной балл для поступающих на педагогические специальности повысили в Казахстане

Для повышения престижа профессии педагога Министерством образования и науки РК принят ряд конкретных мер.

Выпускники казахстанских школ не хотят поступать на педагогические специальности, Поэтому на педагогические направления подготовки поступают по остаточному принципу. В министерстве образования и науки РК приняли ряд конкретных мер для исправления ситуации, передает zakon.kz.

По стране дефицит учителей составляет около 5 000 человек. На сегодняшний день по педагогическим специальностям обучаются 145 тысяч студентов. Ежегодно высшие учебные заведения педагогического направления выпускают 40 тысяч будущих педагогов, но проблема дефицита учителей не решается. Почему? Во-первых, выпускники не хотят идти работать в школу. Во-вторых, нет стимула, - сказал Асхат Аймагамбетов в ходе интервью телеканалу Qazaqstan.

По словам главы ведомства, для повышения престижа профессии педагога Министерством образования и науки РК принят ряд конкретных мер. Так, в 2019 году для поступления на педагогические специальности проходной балл был увеличен до 60 баллов (ранее нужно было набрать не менее 50 баллов). В 2020 году проходной балл планируется увеличить до 70 баллов.

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