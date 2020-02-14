Машину зажало большегрузами: появились подробности

Начато досудебное расследование.

Авария произошла сегодня, 14 февраля в 10:20 часов на автодороге "Караганда-Нур-Султан" возле села Ошаганды, сообщает zakon.kz.

По информации полиции, 31-летний водитель автомашины Foton по предварительным данным не соблюдая дистанцию, совершил резкое перестроение с правой полосы на левую, вклинившись между едущими по левой полосе грузовыми автомашинами Volvo под управлением 54-летнего водителя и DAF под управлением 46-летнего водителя. В результате водитель автомашины DAF совершил столкновение с автомашинам Foton, и прижал ее к впереди едущей автомашины Volvo.

В результате ДТП водитель автомашины Foton и его 30-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК РК, назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование, - говорится в сообщении ДП Карагандинской области.

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