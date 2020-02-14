Сколько месяцев уйдет на реконструкцию "Кордая"

Перейти пункт пропуска "Кордай" смогут только граждане Кыргызстана и Казахстана.

10 месяцев будет проводиться реконструкция пункта пропуска "Кордай" на казахстанско-кыргызской границе, передает zakon.kz.

В Погранслужбе Казахстана сообщили, что с 20 февраля в пункте пропуска "Кордай" будет проводиться реконструкция. Она продлится 10 месяцев. Подрядной организацией является ТОО "Дорстрой". Договор с компанией заключили 28 ноября 2019 года. Генеральным проектировщиком и автором проекта является ТОО "Синтез".

В связи с началом работ по реконструкции автомобильного пункта пропуска "Кордай" для обеспечения безопасности и с учетом потребностей граждан Казахстана и Кыргызстана в трансграничном перемещении с 20 февраля 2020 года. На период производства работ будет осуществляться пропуск только граждан Казахстана и Кыргызстана в пешем порядке в период с 6:00 до 24:00 без груза в коммерческом объеме, только с ручной кладью, - говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют иностранцам использовать другие пункты пропуска на казахстанско-кыргызской границе. Это касается и тех, кто желает перейти границу на транспорте.

Накануне Погранслужба Кыргызстана заявила, что пункт пропуска на кыргызско-казахстанской границе "Ак-Жол" будет закрыт на реконструкцию с 20 февраля. Граждане смогут пересекать границу в пешем порядке без объемной ручной клади. По их данным, будет приостановлен пропуск транспортных средств и грузов. Весь пассажиропоток будет перенаправлен в другие пропускные пункты.

Строительные работы кыргызская сторона намерена завершить до конца 2020 года.

Ранее сообщалось, что пункт пропуска "Кордай" закроется в январе.

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