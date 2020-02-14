Посмертное донорство: родственники умершего смогут принимать решение
Если человек не выразил при жизни своей позиции, что он против посмертного донорства, то после смерти это решение будут принимать родственники.
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал, что в ведомстве старались выстроить максимально открытую дискуссию по обсуждению нового Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", передает корреспондент zakon.kz.
По трансплантации, это не только норма закона, но также медицинское понятие, это технологии, но также и большой этический вопрос. Во многих странах мира этот вопрос рассматривается очень внимательно. Вчера г-н Клюге высказал свою точку зрения по данному вопросу. Парламент Германии в настоящее время рассматривает этот вопрос. Но каждое государство примет норму закона, исходя из традиции народов, приживающих на ее территории, согласно истории, согласно готовности населения, - сказал Биртанов на совместном брифинге с ВОЗ.
По его словам, в вариант нового Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" после осуждений были внесены поправки в части посмертного донорства.
Понимая это, мы внесли некоторые изменения в проект Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. Самая главная и спорная норма была о том, что у умершего человека изымать органы, если при жизни он не выразился против этого. Человек при жизни должен был в наших медицинских базах указать свою позицию, что он против посмертного донорства. Если этой информации не будет, то на посмертное донорство должны дать согласие его родственники. Только в этом случае этот человек может быть донором. Если родные будут не согласны, то тогда этот человек не может быть донором, - сообщил министр.
В то же время он указал, что с самого начала обсуждение Кодекса было построено на транспарентной основе.
С самого начала, когда мы начали разработку данного Кодекса, мы старались выстроить максимально открытую дискуссию обсуждения Кодекса. Те предложения, в том числе и критика, которые поступают, мы считаем, это отражение вот этого нового подхода, открытости и транспарентности дискуссии со всеми представителями казахстанского общества. К нам поступили петиции, обращения населения о тех нормах, которые вызывают наибольшую критику. Мы обсуждали эти резонансные чувствительные нормы, - уточнил глава ведомства.
Также Биртанов выразил благодарность всем, кто принял участие в обсуждениях.
Хочу выразить благодарность представителям неправительственных организаций и нашим парламентариям за очень конструктивную позицию. Мы проработали все эти нормы, и практически по всем из них у нас есть консенсусные решения, которые удовлетворяют и представителей НПО, и специалистов в области здравоохранения, медицинских работников и парламентариев. Эта работа будет продолжаться, и я уверен, что в конечном итоге наша общая задача - не отказаться от Кодекса и остаться с устаревшим вариантом, а принять новый кодекс в интересах населения нашей страны, - заключил министр.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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