Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Администратор букмекерской конторы организовал интернет-казино в Шымкенте

Нарушителю выписан штраф.

Фото : pixabay.com14 февраля 2020, 13:23

Администратор букмекерской конторы "Фаворит" незаконно организовал интернет-казино в Шымкенте. Об этом сообщили zakon.kz в пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

Департамент экономических расследований по городу Шымкент Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершил досудебное расследование в отношении бывшего администратора букмекерской конторы "Фаворит" Стебунова.

Работая администратором ТОО "Букмекерская контора "Фаворит" с торговым знаком "Fin Bet", гражданин использовал ранее арендованные товариществом помещения, к которым имел свободный доступ, и предоставлял букмекерские услуги и незаконно организовал электронное казино. Также с помощью программного приложения "FLG" в онлайн режиме он обеспечил доступ к смонтированным и анимационным играм посредством аппаратно-программного комплекса, предусматривающее получение выигрыша, - сообщили в ведомстве.

Приговором Абайского районного суда Шымкента Стебунов признан виновным в соответствии со статьей 307 ч.1 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 300 МРП (757 500 тенге).

В ходе следственных мероприятий были изъяты вещественные доказательства – мониторы и процессоры в количестве 108 штук, флеш-карты и модемы, а также денежные средства в сумме 586 600 тенге.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты