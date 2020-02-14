Администратор букмекерской конторы организовал интернет-казино в Шымкенте

Нарушителю выписан штраф.

Администратор букмекерской конторы "Фаворит" незаконно организовал интернет-казино в Шымкенте. Об этом сообщили zakon.kz в пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

Департамент экономических расследований по городу Шымкент Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершил досудебное расследование в отношении бывшего администратора букмекерской конторы "Фаворит" Стебунова.

Работая администратором ТОО "Букмекерская контора "Фаворит" с торговым знаком "Fin Bet", гражданин использовал ранее арендованные товариществом помещения, к которым имел свободный доступ, и предоставлял букмекерские услуги и незаконно организовал электронное казино. Также с помощью программного приложения "FLG" в онлайн режиме он обеспечил доступ к смонтированным и анимационным играм посредством аппаратно-программного комплекса, предусматривающее получение выигрыша, - сообщили в ведомстве.

Приговором Абайского районного суда Шымкента Стебунов признан виновным в соответствии со статьей 307 ч.1 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 300 МРП (757 500 тенге).

В ходе следственных мероприятий были изъяты вещественные доказательства – мониторы и процессоры в количестве 108 штук, флеш-карты и модемы, а также денежные средства в сумме 586 600 тенге.

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