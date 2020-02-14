Филипп Киркоров шокировал новым клипом с развратом в церкви
Действие клипа происходит в церкви, сам Филипп Киркоров играет роль священника.
Фото : кадр из видео14 февраля 2020, 13:30
Российский певец Филипп Киркоров не перестает удивлять. И если вы думаете, что "Цвет настроения синий"- это ужас, не спешите с выводами. По сравнению с новым клипом Киркорова "Романы" тот клип покажется невинной детской шалостью, передает zakon.kz.
Действие клипа происходит в церкви, сам Филипп Киркоров играет роль священника, к которому на службу и проповедь пришла сексуальная блондинка в коротком платье. В клипе также есть монашки, которые показывают, какие эмоции и мыслишки скрыты под их скромными одеяниями.
Как отреагируют на новое видео от Киркорова в духовенстве, станет известно немного позже.
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