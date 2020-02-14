С 2020 года по налоговым обязательствам следует применять трехлетний срок исковой давности
В настоящее время Комитетом инициированы соответствующие поправки с учётом позиции уполномоченного органа в сфере налоговой политики.
Фото : atameken.kz14 февраля 2020, 13:31
С 2020 года по налоговым обязательствам следует применять трёхлетний срок исковой давности с учетом исключений и особенностей, сообщает zakon.kz.
Комитет государственных доходов МФ РК, сообщает, что с 2020 года по налоговым обязательствам и требованиям предшествующих периодов следует применять трёхлетний срок исковой давности с учетом исключений и особенностей, предусмотренных статьей 48 Налогового Кодекса.
Наряду с этим в целях исключения различной трактовки вышеуказанных положений в настоящее время Комитетом инициированы соответствующие поправки с учётом позиции уполномоченного органа в сфере налоговой политики, - говорится в сообщении.
Полный текст письма размещен на официальном сайте kgd.gov.kz
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