Названа одна из главных причин разводов в Казахстане

Это бытовое насилие.

Бытовое насилие – явления распространенное. До недавнего времени государственные органы, да и общество закрывали глаза на эти факты. Теперь в стране появились «Семейные суды» основная цель которых профилактика такого рода правонарушений. А в Кодексе об Административных правонарушениях вред здоровью нанесенный супругом или супругой выделен в отдельную часть, сообщает корреспондент zakon.kz.

С 2018 года в судах Казахстана внедрен пилотный проект "Семейный суд". Его цель – сохранение семьи. В ходе работы, судьи выяснили, что одна из основных причин распада семьи - бытовое насилие. Именно поэтому в 2019 году СМАС Нур-Султана тоже вошел в пилотный проект по фактам бытового насилия.

Верховный суд поставил перед нашим судом задачу не столько примирять конфликтующие стороны, сколько оказывать профилактику бытового насилия. Моя цель, как семейного судьи – предотвратить повторность этих фактов. Но вы понимаете, что это очень тяжело. Один человек это сделать не сможет, поэтому через вас просим довести до сведения общественности, что нельзя оставаться безучастными. Всем миром мы должны помогать, - обратилась на брифинге судья административного суда Айгуль Кайдарова к журналистам.

В рамах проекта судом был заключен меморандум с 13-ю госучреждениями, общественными фондами. И эти партнеры осуществляют бесплатную помощь семьям.

Есть фонды, где работают великолепные психологи и психотерапевты. Мы отправляем жертв бытового насилия, детей, которые присутствуют, слышат скандалы, конфликты, растут в такой среде, - добавила она.

По ее данным, в 2019 году, количество дел по бытовому насилию снизилось на 11% по сравнению с 2018 годом. Но это не повод для радости. По мнению Кайдаровой, статистика, в данном случае, не отражает реального положения вещей. Потому как, до сих пор есть очень много скрытых проблем.

Вот в прошлом году мы рассматривали дело: 30 лет в браке находится женщина, и все 30 лет она терпела это насилие над собой со стороны мужа. И только сейчас пришла в суд. Я спросила: "Почему вы столько лет терпели!», она говорит, что он избивал так, что она могла скрывать синяки под одеждой, но в последнее время, он стал стараться бить ее по лицу. А это скрывать уже не получается. "Мне стыдно и перед детьми, и перед внуками и перед соседями. Поэтом я вынуждена обратиться", - ответила она мне, - рассказала о своей практике судья, и добавила что есть семьи, где факты насилия скрывают не только от госорганов, но и от своих детей и соседей.

"Семейный суд", когда рассматривает такие дела, подходит к каждой семье индивидуально: выясняют причины конфликтов, помогают жертвам агрессора в зависимости от ситуации.

Как помогаем? Если агрессор не работает, целыми днями сидит дома, злоупотребляет спиртными напитками – мы его отправляем в Центр наркологии, где он бесплатно проходит консультацию врача нарколога, психотерапевта, Центр занятости, где ему предложат работу, отправляем в Союз отцов, где с ним могут поработать уважаемые люди, отцы семейств больших, - добавила судья.

Она также отметила, что у суда, к сожалению, нет права направлять людей на принудительное лечение от алкоголизма. Ведь в добровольном порядке не каждый идет лечиться. Поэтому суд предлагает альтернативу - воспользоваться помощью Союза анонимных алкоголиков, где никто не будет знать, что человек страдает таким заболеванием.

Но пока все идет тяжеловато. Но, тем не менее, при разговоре с главным врачом Центра наркологии, она отмечает, что люди идут по направлению суда, получают курсы лечения. Думаю, что постепенно мы все таки придет к тому, что это не нам (суду) нужно лечение этого человека, а ему самому, - продолжила Кайдарова.

2019 год работы этого пилотного проекта привел к тому, что в законодательство внесено изменение – ст.73. прим1. Самая распространенная часть статьи – первая (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Причем раньше не было разницы, кем по отношению друг к другу являются субъекты этого правонарушения. Теперь законодатель разделил статью, и добавил прим.1. И по этой части привлекаются только лица, состоящие в семейно-бытовых отношениях.

Я предполагаю, что идет подготовка в образованию семейного суда. В ст.73. прим 2, (нанесение побоев) добавлена часть 1 прим. 1. В ней к ответственности привлекаются лица, состоящие в семейно-бытовых отношениях, которые совершили насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью – добавила она.

В 2019 года по рекомендации СМАС Нур-Султана консультацию психолога прошли 1232 человека, к наркологам отправлено 196 человек. В центр занятости на трудоустройство 38 человек. Консультацию юриста – 22 человек.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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