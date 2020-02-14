Почти две тысячи китайских врачей заразились смертельным вирусом
Шестеро из них умерли.
Фото : Хабар 2414 февраля 2020, 14:09
Почти 2000 китайских врачей заразились коронавирусом COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Шестеро из них умерли.
По данным от 11 февраля, было диагностировано 1716 случаев заболевания среди медицинских работников, — сказал заместитель главы государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь.
По его словам, число заболевших среди медперсонала только растет.
Китайские врачи разработали эффективный способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCov. Пациентам начали переливать плазму крови от выздоравливающих от этой болезни доноров.
По последним данным, коронавирусом COVID-19 заражено более 64 тысяч человек. 1383 человек погибли, еще 6766 вылечились.
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