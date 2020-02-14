Обвиняемый в тройном убийстве скончался в психиатрической клинике

Уголовное дело в связи со смертью подсудимого было прекращено.

14 февраля в специализированном межрайонном суде ЗКО судья Бакыт Ермаханов рассказал о прекращении уголовного дела по убийству троих жителей ЗКО, передает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Из материалов дела следует, что подозреваемый Мендыгарин в 2018 году познакомился с Кадыралиевой, после чего сожительствовал с ней около года. Потом у них не сложились отношения и женщина уехала в село Федоровка Теректинского района.

- 21 декабря 2018 года подозреваемый приехал в Федоровку. И когда узнал, что Кадыралиева сожительствует с другим мужчиной - Джумагалиевым, ворвался к ним в дом и напал на бывшую сожительницу со словами "Что ты тут делаешь, почему ты от меня ушла?". Затем он ударил ее раскладным ножом по лицу. Дальше заставил ее связать Джумагалиева и еще двоих гостей - Семенченко и Горочкину. Затем заклеил им рты липкой лентой и накрыл вещами - одеялами, куртками. После этого обвиняемый со словами "Никто не должен оставаться в живых" открыл четыре конфорки газовой плиты и поджег зажигалкой вещи, которыми накрыл потерпевших. Джумагалиев, Семенченко и Горочкина сгорели заживо. Далее он связал руки Кадыралиевой и толкнул ее в пламя, затем скрылся с места происшествия, - рассказал Бакыт Ермаханов.

Кадыралиева все же смогла самостоятельно освободиться и позвала людей на помощь.

Бакыт Ермаханов отметил, что судебное разбирательство было назначено на 13 февраля этого года. Согласно судебно-психиатрическому заключению, Мендыгарин страдает психическим расстройством - шизофрения. Подсудимый не дожил до вынесения приговора. 9 февраля он скончался в Областном центре психического здоровья.

Стоит отметить, что уголовное дело в связи со смертью подсудимого было прекращено.

Также Бакыт Ермаханов рассказал, что умерший ранее был судим за убийство и отбыл наказание сроком 11 лет.

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