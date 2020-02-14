В Акмолинской области трудоустроено порядка 6000 инвалидов

В регионе проживают порядка 29 тыс людей с особенными потребностями.

В Акмолинской области ведется работа по занятости людей с особыми потребностями, передает zakon.kz со ссылкой на УВП облаcти.

В Казахстане многие люди с ограниченными возможностями – трудоспособного возраста могут в приоритетном порядке принимать участие в Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства посредством трудоустройства на общественные, социальные, вакантные рабочие места. Оказание содействия в трудоустройстве этим людям для их полноценного вовлечения в продуктивную жизнь является приоритетной задачей в регионе.

В области трудоустроено порядка 6000 инвалидов. Из них 2000 – самозанятые, 700 обратилось в центр занятости населения, 280 являются предпринимателями.

Развита социальная ответственность бизнеса через трудоустройство инвалидов. Одним из примеров трудоустройства инвалидов является ТОО "Асыл Арман". В предприятии по производству полимерных упаковок работают 20 человек с особыми потребностями. Для них созданы благоприятные условия, организован подвоз, питание.

Инвалид 2 группы Семененко София работает оператором швейного оборудования два года.

Я живу в с. Доломитово Зерендинского района, это 40 км от Кокшетау. Каждый день на работу нас привозят и отвозят домой. Мне очень нравится тут работать. Отличный коллектив и внимательное отношение руководства, - отметил София Семененко.

Стать экономически самостоятельным и раскрыть в себе потенциал бизнесмена теперь стало доступным благодаря проекту и "Бастау Бизнес", в котором 46 акмолинцев с особыми потребностями стали обладателями грантов на реализацию новых бизнес-идей. Среди них - салоны по производству свадебных, вечерних и бальных платьев, цех по сбору и переработке бытовых отходов, тренажерный зал для людей с ограниченными возможностями, полиграфические и фотоуслуги, лазерная резка и гравировка и многое др.

Более 200 человек охвачены обучением основам предпринимательства, 25 - получили микрокредиты.

К слову, в области проживают порядка 29 тыс людей с особенными потребностями. Из них 15 тыс – трудоспособные.

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