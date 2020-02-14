В Темиртау выпал черный снег. Минэкологии проверяет крупные предприятия Караганды

Информация по итогам проверок будет сообщена дополнительно.

Департамент экологии по Карагандинской области проводит внеплановую проверку в отношении АО "АрселорМиттал Темиртау". Это произошло после того, как в Темиртау выпал черный снег, передает zakon.kz.

В Минэкологии сообщили, что после того, как в СМИ появилась информация о выпадении черного снега в Темиртау, Департамент экологии Карагандинской области начал проверку. Сотрудники ведомства совместно с сотрудниками "Казгидромет" замерили химический состав воздуха на границе санитарно-защитной зоны АО "АрселорМиттал Темиртау", так как основным загрязнителем воздуха в Темиртау является стальной департамент этой компании.

Сейчас Департамент экологии проводит внеплановую проверку "АрселорМитал" и другие крупных предприятий Темиртау. Информация по итогам проверок будет сообщена дополнительно.

В ведомстве добавили, что в декабре 2019 года "АрселорМиталл Темиртау" уже проверяли. Тогда были выявлены грубейшие нарушения требований экологического законодательства в ТЭЦ ПВС и Кислородно-конвертерном цехе. Департамент экологии области предъявил многомиллиардный ущерб и дал предписания об устранении нарушений с конкретными сроками исполнения.

В начале февраля в Темиртау выпал черный снег. Акимат Карагандинской области создал рабочую группу, которая будет выяснять причину появления черного снега. По предварительным данным, на предприятии "АрселорМиттал Темиртау" идет превышение нормативов предельно допустимых выбросов.

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