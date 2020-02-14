Telegram создал аналог Tinder

Чтобы воспользоваться функцией, нужно зайти в контакты, нажать "Найти людей рядом"

В Telegram появилась функция "Люди рядом" 2.0. Она предлагает новые способы подружиться, передает zakon.kz.

Обновление "Люди рядом" 2.0 может помочь вам встретить новых друзей или организовать встречу в последний момент ко Дню Святого Валентина, - говорится в сообщении Telegram Info.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно зайти в контакты, нажать "Найти людей рядом". Затем выбрать "Показать меня", чтобы показать свой профиль окружающим.

Они смогут найти вас и отправить вам сообщения, даже если вы уйдете со страницы или закроете приложение. Если вы решили, что у вас больше нет настроения для приключений, нажмите "Не показывать меня", чтобы снова скрыть свое устройство, - говорится в сообщении.

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