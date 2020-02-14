Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Telegram создал аналог Tinder

Чтобы воспользоваться функцией, нужно зайти в контакты, нажать "Найти людей рядом"

Фото : Telegram Info14 февраля 2020, 16:26

В Telegram появилась функция "Люди рядом" 2.0. Она предлагает новые способы подружиться, передает zakon.kz.

Обновление "Люди рядом" 2.0 может помочь вам встретить новых друзей или организовать встречу в последний момент ко Дню Святого Валентина, - говорится в сообщении Telegram Info.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно зайти в контакты, нажать "Найти людей рядом". Затем выбрать "Показать меня", чтобы показать свой профиль окружающим.

Они смогут найти вас и отправить вам сообщения, даже если вы уйдете со страницы или закроете приложение. Если вы решили, что у вас больше нет настроения для приключений, нажмите "Не показывать меня", чтобы снова скрыть свое устройство, - говорится в сообщении.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты